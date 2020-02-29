Челнинец забил до смерти пьяную мать

32-летний житель Набережных Челнов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Тело мертвой 60-летней горожанки со следами побоев было найдено в одном из домов 7-го комплекса автограда. Следствие установило, что ее сын, работавший охранником, почувствовал недомогание и вернулся домой. В квартире пьяная мать стала требовать у него деньги, за что была избита. Затем подозреваемый ушел в больницу, а по возвращении домой уснул. Утром он выяснил, что женщина мертва. Гражданин уже дал признательные показания.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Альметьевске задержали 24-летнего парня с наркотиками.