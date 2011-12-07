В Альметьевске задержали 24-летнего парня с наркотиками

В Альметьевске росгвардейцы задержали 24-летнего местного жителя, в кармане у него обнаружили наркотики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Парень задержан около 4 утра на улице Мухаметзянова. Внимание росгвардейцев он привлек странным поведением: молодой человек что-то искал возле ворот частного дома. Сотрудники патрульной службы подошли к нему и поинтересовались, все ли в порядке и не нужна ли помощь.

Молодой человек не дал какого-то вразумительного ответа. Тогда росгвардейцы попросили у парня документы для проверки и поинтересовались насчет наличия запрещенных веществ, после чего он стал заметно нервничать.

«Причина такого поведения парня выяснилась после того, как сотрудники подразделения по незаконному обороту наркотиков изъяли из его кармана обернутый в фольгу полимерный сверток с неизвестным веществом. Согласно заключению экспертизы, в свертке находился синтетический наркотик массой 1,04 грамма», — уточняется в сообщении.

В итоге, 24-летний татарстанец был задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что под Казанью трое друзей в съемном доме организовали нарколабораторию.