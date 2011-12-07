Молодые люди вымогали у елабужанина 60 тысяч рублей

В Елабуге местные полицейские и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД РТ задержали двух граждан, которые вымогали деньги у местного жителя, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району.

Молодые люди под угрозой применения насилия требовали у 20-летнего жителя Елабуги 60 тысяч рублей. Это продолжалось с декабря прошлого года по февраль нынешнего.

Подозреваемыми оказались местные жители, которые ранее не имели судимости. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 163 УК РФ.

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