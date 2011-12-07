За что чаще всего судят жителей Татарстана

На втором месте - незаконные действия с наркотическими средствами - 11%. Третье место заняли нарушители правил безопасности движения транспорта - 10%.

Такая статистика прозвучала в ходе работы внеочередной XIV конференции судей Республики Татарстан, состоявшейся в конце минувшей недели в «Корстоне». В ее рамках судейский корпус республики подвел итоги работы за прошедший год, намечены планы на год текущий.

В работе конференции приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, председатель Совета судей РТ Роман Гафаров, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, руководители министерств и ведомств, председатели судов, федеральные, мировые судьи, приглашенные гости. С основным докладом выступил Ильгиз Гилазов.

Общая статистика такова. Судами республики за 2019 год рассмотрено более 895000 дел и различных материалов, мировыми судьями рассмотрено 596000 дел, районными и городскими - 255000, Верховным судом - 44000.

В прошлом году оправдано всего 38 человек

В 2019 году в Татарстане судами республики осуждено 13 тысяч человек. Это на две тыс. человек меньше, чем в 2018-м. Однако оправдано всего лишь 38 человек. Такие данные прозвучали в докладе председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова.

Более чем две трети преступлений, зафиксированных в минувшем году в Татарстане, совершили жители республики, не имеющие работы.

- Как и в предыдущие годы, основное количество преступлений совершено лицами без постоянного источника доходов. Их доля в общем объеме составляет 61%, - отметил докладчик. Он обратил также внимание на то, что каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. По гендерному признаку по-прежнему главенствуют мужчины: лишь 12% преступлений совершено женщинами.

Кандидатов на высшую меру наказания в Татарстане пока нет

Более трети осужденных в Республике Татарстан в 2019 году получили условные наказания. Реальное лишение свободы назначено только в отношении 28% осужденных.

Мировыми судьями за 2019 год рассмотрено 157000 дел в порядке Кодекса об административных правонарушениях. Как и в прошлые годы, наибольшее количество дел связано с неуплатой административного штрафа.

Районные суды чаще всего рассматривают дела об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство», хотя число таких дел сократилось. Также уменьшилось количество дел по таким видам правонарушений, как побои. Всего по административным делам около 90000 человек получили штраф, 10000 человек лишены права управления транспортным средством.

А вот приговоры с высшей мерой наказания, какой сейчас является пожизненное лишение свободы, не выносятся в нашей республике уже на протяжении двух лет.

- В 2019 году пожизненное лишение свободы не назначалось, как и в 2018 году, - подчеркнул глава Верховного суда РТ.

Полмиллиона гражданских дел - за неуплату кредита

В порядке гражданского судопроизводства рассмотрено около 485000 дел и материалов. В общей массе гражданских дел, рассмотренных районными судами, наибольшую долю составили дела о взыскании сумм по договору займа и кредитному договору.

О чем в Татарстане спорят чаще всего

Почти полмиллиона дел в нашей республике рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства - в мировых судах.

Причем наблюдается знаковая тенденция: за решением споров татарстанцы все чаще обращаются именно к мировым судьям. По итогам 2019 года у судей этого производства зафиксировано значительное увеличение количества дел по личным спорам жителей Татарстана.

Так, например, количество дел по спорам, связанным с договорами аренды земельных участков, увеличилось в 6 раз! Количество споров о взыскании страховых выплат увеличилось в 4 раза. По имущественным спорам членов кооперативов, некоммерческих обществ - в 3 раза, о компенсации морального вреда - в 2 раза.

А вот количество рассмотренных дел по социальным спорам уменьшилось в 6 раз. Нарушения природоохранного законодательства тоже стали меньше интересовать жителей республики - число спорщиков в этой сфере уменьшилось заметно - в 4 раза. Правда, автомобилистов может порадовать вот какой факт: число дел по спорам по договорам ОСАГО и КАСКО уменьшилось в 2 раза. Хотя это можно оценивать двояко: либо уменьшилось число причин для обращения в суд, либо автомобилисты не видят смысла в этих тяжбах, предпочитая решать проблемы самостоятельно, ремонтируя авто за свой счет.

Участники татарстанской конференции совместно обсудили итоги минувшего года и выбрали делегатов на Х Всероссийский съезд судей, который пройдет в этом году в Москве.

В ходе работы судейского форума объявили итоги XII республиканского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности судебной системы Российской Федерации и судов Республики Татарстан «Фемида года». Конкурс проводится Советом судей Республики Татарстан совместно с Союзом журналистов РТ и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».