Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику

Женщина ударила ребенка кулаком в грудь, после чего мальчик скончался

Москвичка убила сына-инвалида после отказа учить математику, пишет «KazanFirst».

По информации СМИ, трагедия произошла в Юго-Западном округе Москвы. 39-летняя женщина одна воспитывала 9-летнего сына, страдающего ДЦП. Она решила дополнительно позаниматься с мальчиком математикой, но ребенок отказался и ушел в другую комнату.

Женщина пошла за ним и в ходе ссоры ударила сына кулаком в грудь. После удара мальчик упал на пол и захрипел. Женщина попыталась оказать ему первую помощь и вызвала «скорую».

Прибывшие медики не смогли спасти ребенка, он умер от остановки сердца. Женщина рассказала врачам, что сама убила сына и теперь убьет себя. Врачам пришлось вызывать санитаров и госпитализировать мать в психиатрическую больницу.

КВ
Лента новостей