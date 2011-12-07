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В Татарстане водитель сбил мальчика на пешеходном переходе

ДТП обошлось без серьезных травм.

В воскресенье, 28 июня, произошла авария с участием ребенка. Об этом информирует МВД по РТ.

41-летний гражданин, управлявшей автомашиной LADA Kalina, решил не уступать дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сшиб пятилетнего мальчика. Инцидент случился возле строения № 34(104) по улице Литвинова. Вследствие столкновения с седаном, несовершеннолетний пешеход получил механические повреждения мягких тканей головы легкой степени и неглубокую рану на подбородке.

КВ
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