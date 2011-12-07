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Председатель СК России поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске

Ранее власти Нижнекамска ввели комендантский час в общежитии по улице Рифката Гайнуллина.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее власти Нижнекамска были вынуждены ввести комендантский час в общежитии по улице Рифката Гайнуллина. В этом общежитии проживают мигранты и вахтовики. В последнее время там стали происходить столкновения между жильцами общежития и горожанами.

Причинами конфликтов становились бытовые споры. После очередного сообщения о беспорядках, которое поступило 25 августа, полицейские задержали около 300 иностранцев, проживающих в общежитии.

КВ
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