Председатель СК России поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее власти Нижнекамска были вынуждены ввести комендантский час в общежитии по улице Рифката Гайнуллина. В этом общежитии проживают мигранты и вахтовики. В последнее время там стали происходить столкновения между жильцами общежития и горожанами.

Причинами конфликтов становились бытовые споры. После очередного сообщения о беспорядках, которое поступило 25 августа, полицейские задержали около 300 иностранцев, проживающих в общежитии.