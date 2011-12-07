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В Казани произошла массовая драка у ресторана на Чистопольской улице

Потасовка попала на камеры очевидцев.

В Казани произошла массовая драка на Чистопольской улице у дома № 9А. В потасовке участвовало несколько десятков человек. Об этом сообщает Татарстан-24. 

Драку засняли очевидцы. На кадрах видно, что она началась у входа в один из ресторанов. Потасовка прекратилась после того, как один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и разогнал всех участников драки. 

Также на место приехали несколько экипажей полиции. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов скрутили одного из участников драки. Еще нескольких человек задержали и посадили в патрульный автомобиль. Как сообщили местные жители, подобные инциденты здесь не редкость. 

Напомним, недавно в Нижнекамске ввели комендантский час на территории общежитий по улице Гайнуллина, в которых проживают рабочие местных предприятий, из-за частых конфликтов и драк.

КВ
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