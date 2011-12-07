В Казани задержали вора металла

В Казани полиция задержала мужчину, воровавшего металл, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, 40-летний казанец вынес с территории трансформаторной станции на ул. Рахимова медные шины на 31 тыс. рублей и сдал их в металлолом.

Мужчина был задержан на следующий день. В полиции выяснили, что он с начала августа крал металл в трансформаторах. За это время он успел украсть металл на сумму 250 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Свою вину мужчина признал. Задержанного отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.