На предприятие из Бавлов заведено уголовное дело за неуплату зарплаты

На руководителей предприятия «СпецПромПрогресс», зарегистрированного в Бавлах, возбуждено уголовное дело из-за невыплаты сотрудникам зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, руководство компании с октября 2020 года по сентябрь 2021 года не платило заработную плату 15 работникам. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 7 млн рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что на предприятие из ПГТ Алексеевское заведено уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 49 млн рублей.



