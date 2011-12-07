Полицейские поймали мошенника, которому жительница села отдала 10 тыс. рублей за зерно

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, который подозревается в 10 эпизодах по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Жительница села Теньки в Камско-Устьинском районе обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже зерна. Договорившись с «продавцом» о деталях сделки, она перевела на указанную ей банковскую карту 10,5 тыс. рублей. Тем не менее, пшеницу женщина так и не дождалась.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе розыска оперативники МВД задержали 20-летнего жителя города Городец Нижегородской области. Позже полицейские обнаружили причастность молодого человека к совершению еще 10 фактов мошенничества, одно из которых тоже связано с продажей зерна.

Ранее в Альметьевске полицейские пресекли деятельность незаконного казино. Игровой клуб находился в нежилом помещении, где находились компьютеры с игровыми платами. При осмотре места все оборудование было изъято, а казино ликвидировано.