В Челнах полиция выявила посредника в продаже поддельных справок о вакцинации

Сотрудники полиции установили, что житель Набережных Челнов вместе с несколькими сообщниками выступали посредниками в продаже липовых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Житель Автограда предоставлял услуги по оформлению справок за вознаграждение в 6 тыс. рублей. Личные данные клиентов вносились в единую базу вакцинированных на портале госуслуг. При этом сама вакцинация не производилась. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела, расследование продолжается.

Подробнее о том, какое наказание может светить за «липовый» сертификат о вакцинации, читайте в нашем материале.