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В Челнах полиция выявила посредника в продаже поддельных справок о вакцинации

Данные клиентов вносились в единую базу вакцинированных, при этом сама вакцинация не проводилась.

Сотрудники полиции установили, что житель Набережных Челнов вместе с несколькими сообщниками выступали посредниками в продаже липовых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Житель Автограда предоставлял услуги по оформлению справок за вознаграждение в 6 тыс. рублей. Личные данные клиентов вносились в единую базу вакцинированных на портале госуслуг. При этом сама вакцинация не производилась. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства дела, расследование продолжается.

Подробнее о том, какое наказание может светить за «липовый» сертификат о вакцинации, читайте в нашем материале.

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