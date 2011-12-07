Поддельная вакцинация: какое наказание может светить за «липовый» сертификат

Согласно сводкам МВД и сообщениям СМИ, поддельными сертификатами о прохождении вакцинации торгуют три вида нарушителей: медики, мошенники и «некие лица», чьи преступные схемы полицейские не раскрывают. Если заказывать «липу» у этих людей, то ответственность понесет не только продавец, но и сам покупатель.

Медики

Сертификат о вакцинации — официальный документ. Поэтому за его подделку без фактической прививки при любом сценарии наступает уголовная ответственность — владелец такой бумажки может получить до года тюрьмы. Причем неважно, использовал он его или же просто хранил.

В случае, если документ подделал медицинский сотрудник, к покупателю также может применяться уголовная статья о «мелком взяточничестве» в зависимости от того, докажут следователи факт взятки или нет. За мелкое взяточничество полагается штраф, если только покупатель не сдаст продавца сразу.

Доказательная база, как правило, строится на показаниях участников сделки, а главной уликой является сам сертификат. Наличие антител в этом случае не исключает факт того, что это было преступление.

Что же касается самого медработника, то он понесет дисциплинарную ответственность и уголовную — за превышение должностных полномочий. Он может отправиться в тюрьму на срок до четырех лет.

Также его могут привлечь за получение взятки, а это до восьми лет лишения свободы. Сюда же можно добавить служебный подлог — еще до четырех лет колонии. Не стоит забывать и о посредниках — за это тоже грозит уголовная ответственность.

Мошенники

Медработник может пойти на должностное преступление, внося данные о фиктивной вакцинации в базу, а вот активизировавшиеся мошенники предлагают «липовые» документы без отметки в Госуслугах. Но покупка такой бумажки также попадает под статью «подделка документов».

Следовательно, покупателя могут лишить свободы на срок до года. Этот умысел вменяется по умолчанию, и обвиняемый должен будет сам в суде доказывать свою невиновность. Ему придется убедить суд, что он покупал подделку без цели дальнейшего использования.

Что же касается продавца, то кроме статьи о подделке документов при некоторых условиях ему может «светить» и статья «Мошенничество», где санкции применяются, исходя из нанесенного покупателю ущерба.

«Некие лица»

Если же продавец официально не работает медиком, но каким-то образом смог внести фальшивые сведения в Госуслуги, то здесь речь может идти о целой организованной преступной группе. В таком случае применяются другие санкции. А для покупателя опять же наказание за подделку официального документа.

Однако клиент также может быть привлечен и по другой уголовной статье — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В зависимости от последствий за проступок может быть назначен либо крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы.

И не стоит забывать: если человек с «липовой» справкой заразит другого и тот погибнет от коронавируса, это можно трактовать как преступление, повлекшее по неосторожности смерть человека, а это уже до пяти лет колонии.