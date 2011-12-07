Жительница РТ поссорилась с мужем и ударила его ножом по груди

Жительница Татарстана поссорилась с мужем и ударила его ножом по груди. Об этом пишут «Челнинские известия».

Известно, что конфликт произошел накануне около 18 часов вечера во время празднования дня рождения. В какой-то момент супруги повздорили, после чего 33-летняя женщина на глазах у детей ударила мужа ножом в грудь.

Сейчас 35-летний мужчина госпитализирован в БСМП, а в отношении жительницы РТ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ. Отмечается, что подозреваемая работает учителем начальных классов.



