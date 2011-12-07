В Казани на озере Изумрудное утонул подросток

Вчера на озере Изумрудное было найдено тело 16-летнего подростка: мальчик утонул. Водолазы нашли тело ребёнка на глубине 8 метров в 20 метрах от берега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, молодой человек купался в водоёме с друзьями.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за выходные в Татарстане утонули шесть человек. В республике водолазам приходится извлекать со дна рек в день по несколько человек.