В Татарстане возбудили уголовное дело о гибели рабочего

В минувший вторник на территории одного из производств Кукмора скончался от полученных травм 44-летний работник, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

По версии следователей, смертельные повреждения грузчик получил, участвуя в разгрузке упаковок с алюминиевыми чушками, каждая из которых весила по 600 килограммов. Одна из них упала на землю, зацепив при этом рабочего. От полученных травм грузчик погиб до прибытия медиков.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, следственным комитетом выясняются обстоятельства случившегося.