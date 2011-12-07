В Татарстане возбудили уголовное дело о гибели рабочего

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В минувший вторник на территории одного из производств Кукмора скончался от полученных травм 44-летний работник, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.
По версии следователей, смертельные повреждения грузчик получил, участвуя в разгрузке упаковок с алюминиевыми чушками, каждая из которых весила по 600 килограммов. Одна из них упала на землю, зацепив при этом рабочего. От полученных травм грузчик погиб до прибытия медиков.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, следственным комитетом выясняются обстоятельства случившегося.