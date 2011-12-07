50-летняя женщина оказалась под колесами каршерингового авто в центре Казани. Видео ДТП появилось в социальных сетях.

Авария произошла накануне в 11 часу дня на улице Карла Маркса. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора и оказалась сбитой каршеринговым автомобилем. К счастью, в результате ДТП пострадавшая получила незначительные травмы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что 32-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем Hyundai, при развороте на светофоре не уступил дорогу встречной иномарке. В результате столкновения у KIA Ceed повредился капот, а у виновника происшествия – серьезно помялись двери.