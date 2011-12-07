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В Татарстане во время пожара погибла женщина

Еще два человека смогли спастись.

Сегодня ночью в селе Салауз-Мухан Муслюмовского района РТ произошёл пожар, горел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия прибыли сотрудники ПС №123. К этому моменту 49-летний мужчина и 14-летний подросток успели выбраться из дома. Их доставили в БСМП Челнов с ожогами.

Пожарным удалось ликвидировать пламя. Во время разбора обломков было обнаружено тело 48-летней женщины.

Причины пожара устанавливаются.

КВ
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