В Татарстане во время пожара погибла женщина

Сегодня ночью в селе Салауз-Мухан Муслюмовского района РТ произошёл пожар, горел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия прибыли сотрудники ПС №123. К этому моменту 49-летний мужчина и 14-летний подросток успели выбраться из дома. Их доставили в БСМП Челнов с ожогами.

Пожарным удалось ликвидировать пламя. Во время разбора обломков было обнаружено тело 48-летней женщины.

Причины пожара устанавливаются.