Индонезия пока не подтвердила участие нового президента в саммите БРИКС в Казани

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Россия/Мир
23 сентября 2024  16:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто получил приглашение посетить Казань для участия в саммите БРИКС, однако окончательное решение о визите пока не принято.

Как сообщил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш, приглашение было передано по дипломатическим каналам.

«Да, насколько мне известно, он получил устное приглашение», – подтвердил посол.

По словам дипломата, решение о поездке в Россию пока не принято в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента, которая запланирована на 20 октября. Дата инаугурации практически совпадает с проведением саммита БРИКС, что создает определенные сложности для участия в нем индонезийского лидера.

Ранее мы писали, что Аргентина не получала приглашения на предстоящий саммит БРИКС в Казани, однако готова будет изучить его, если оно поступит. 

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Индонезия пока не подтвердила участие нового президента в саммите БРИКС в Казани
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