Иннополис стал площадкой для проведения тестирования беспилотников

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Республика
20 февраля 2024  16:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал согласие на старт экспериментального правового режима для тестирования беспилотников в Татарстане. В Иннополисе организуют центральный пункт управления и сеть дополнительных точек. 

Дронам предстоит выполнить больше полутора тысячи полетов и доставить 90 грузов. Масимальный вес, который они смогут поднять, будет составлять 30 кг, также летательные аппараты будут вести аэросъемку, например, при исследовании линий электропередач или трубопроводов в городе. Эксперимент продлится в течение трех лет. 

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