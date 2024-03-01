Инспектор из Казани помог бабушке найти потерявшуюся в городе внучку

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Город
1 марта 2024  16:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудник городской Госавтоинспекции Руслан Исаев помог пенсионерке найти 5-летнего ребенка.

Он патрулировал дорогу на улице Фатыха Амирхана. Тогда к нему обратилась взволнованная женщина. Гражданка сообщила, что отвлеклась, выходя из такси, и потеряла маленькую девочку. Самостоятельно пенсионерка найти ее не смогла.

Полицейский посадил бабушку в служебную машину, и они начали объезжать улицы. Поиски увенчались успехом. 

Оказалось, что ребёнок засмотрелся по сторонам и потерял из виду женщину.

Пенсионерка выразила благодарность инспектору ДПС за оказанную помощь в поиске пропавшей внучки.

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