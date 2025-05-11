Инспектора ГИБДД в Татарстане задержали по подозрению в получении взятки

В Нурлатском районе возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора ГИБДД, подозреваемого в получении взяток. По данным следствия, сотрудник ГИБДД организовал преступную схему, вымогая у транспортной компании ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Должностное лицо гарантировало беспрепятственное прохождение техосмотра для автопарка, перевозящего нефтепродукты. Правоохранители задержали инспектора с поличным в момент получения очередной незаконной выплаты.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а следователи изучают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности. Расследование ведется под личным контролем руководства следственного управления.

Напомним, ранее мы сообщали о задержании в Альметьевске экс-руководителя роддома по подозрению в получении взятки.