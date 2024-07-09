Инспекторы ДПС проведут в Татарстане операцию «Такси»

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Республика
9 июля 2024  15:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане состоялся круглый стол по проблемам таксомоторной отрасли. Участники обсудили вопросы организации работы информационно-навигационных систем, дефицит водителей и случаи ДТП с участием такси.

Айрат Самигуллин, врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ, отметил, что в первом полугодии по вине легковых такси произошло 4 ДТП с 5 погибшими и 7 ранеными. Он подчеркнул проблему выдачи агрегаторами заказов перевозчикам без лицензии и использования водителей-мигрантов.

С 18 по 27 июля Госавтоинспекция проведет профилактическую операцию «Такси» для пресечения нарушений.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что проблемы в сфере такси требуют внимательного изучения и решения.

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