Инструмент самозапретов поможет сократить объем кредитного мошенничества на треть

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Республика
27 февраля 2025  08:51

Ожидается, что новый механизм самозапретов позволит снизить объемы кредитного мошенничества на треть. Такой прогноз озвучил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».  

«Если в 2024 году примерно 13 млрд рублей было похищено в виде кредитов, то мы предполагаем, что на треть можно будет эту сумму снизить за счет самозапрета. При этом мошенники не стоят на месте, наша задача – двигаться более быстрыми темпами. Поэтому и дальше будем работать над этой темой», – отметил парламентарий.  

По данным Банка России, объем кредитного фрода – ситуации, когда злоумышленники используют персональные данные жертв для оформления кредитов, – в прошлом году составил 12,8 млрд рублей.  

С 1 марта 2024 года у россиян появилась возможность оформить самозапрет на кредиты через портал Госуслуг. А с 1 сентября такая услуга станет доступна и через многофункциональные центры (МФЦ).  

Этот инструмент позволит гражданам защитить себя от несанкционированного оформления кредитов, что особенно актуально в условиях роста числа мошеннических схем. Внедрение самозапретов – важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями и защите интересов граждан.

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