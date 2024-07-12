Инвестиции в новый фосфорный завод в РТ составят 20 млрд рублей

Особая экономическая зона «Алабуга» станет площадкой для строительства крупного завода по производству желтого фосфора и фосфорной кислоты. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей.

Заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко сообщил, что республика окажет инвестору всестороннюю поддержку в локализации производства.

Планируется, что на первом этапе завод будет выпускать 25 тысяч тонн желтого фосфора, а на втором – 100 тысяч тонн фосфорной кислоты. «Таким образом, мы планируем обеспечить все потребности России в этих продуктах», - заявил Коробченко.

Соглашение о строительстве завода было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Документ подписали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех.