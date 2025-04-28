И.о. руководителя исполкома Нижнекамска обозначил ключевые проблемы района

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Республика
28 апреля 2025  14:32

В конце апреля и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев провел первое рабочее совещание, обозначив ряд острых проблем. По его словам, город оказался в «красной зоне» по нескольким показателям, что не соответствует его реальному потенциалу.

Одной из главных проблем остаются несанкционированные свалки. Несмотря на ликвидацию 50 свалок, в отчете Минэкологии РТ зафиксирован лишь один случай. Беляев потребовал наладить четкое взаимодействие с ведомством для улучшения отчетности.

Также отмечено отставание по программе капремонта МКД. Средства выделены, но к части домов работы даже не начаты. Руководитель поручил ускорить процесс, учитывая ограниченность строительного сезона.

Еще одной проблемой стала низкая собираемость коммунальных платежей — 98,4%, тогда как в других муниципалитетах она достигает 106-107%. Беляев призвал проанализировать причины отставания и усилить работу в этом направлении.

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