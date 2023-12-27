Ирада Аюпова: Доступность учреждений культуры для всей семьи - наш приоритет

Чем запомнится татарстанцам уходящий год - Год национальных культур и традиций? Какие масштабные культурные события ждут нас в 2024-м? В чем суть проекта «Семейный абонемент», который стартует в Год семьи? Эти и другие темы обсудили журналисты на традиционной предновогодней встрече с министром культуры РТ Ирадой Аюповой.

Три самых значимых события 2023 года, по версии Ирады Аюповой

Первое событие - проект «Возрождение: эпос в современном прочтении», который прошел в Болгаре.

Второе - конкурс «Культурная столица Татарстана». На 13 концертных площадках Казани все районы Татарстана представили культуру, традиции, народные промыслы, туристические маршруты своего района. Если на первые мероприятия залы заполнялись примерно наполовину, то уже на финалах были аншлаги. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что этот конкурс необходимо продолжать.

Третье - создание школ креативных индустрий. Это площадка, где современные дети учатся с помощью новых технологий развивать и продвигать национальную культуру, искусство. Первая школа креативных индустрий была открыта в 2022 году в Казани на базе художественного училища им. Н.И.Фешина. В 2023-м открылись еще две школы - в Альметьевске и Нижнекамске.

Три объекта боли

Ирада Аюпова назвала и три объекта ее личной боли.

Историческое здание Казанского ТЮЗа, которое требует реставрации. Также в серьезной реставрации нуждается здание театрального училища.

И третий объект - музей «Ленино-Кокушкино», который в марте прошлого года пострадал от пожара. Как рассказала Ирада Аюпова, реставрационные работы начнутся в следующем году. Сейчас завершается разработка реставрационного проекта музея-заповедника. Вопрос находится на личном контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В Год семьи запустят культурный «Семейный абонемент»

2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Министр культуры РТ отметила, что в его рамках в республике будет запущена программа «Семейный абонемент» для посещения учреждений культуры всей семьей.

Особым будет проект «Дети - детям». Современные дети культуру воспринимают по-другому, не так, как их родители.

Им неинтересно быть просто зрителями. Им нужен интерактив, важно быть вовлеченными в процесс. Этот проект предоставит такую возможность.

На спектакль, выставку, концерт - с малышами

- Для нас важна 100-процентная доступность учреждений культуры для каждой категории граждан, в том числе для посетителей с совсем маленькими детьми или даже с животными, например с собаками-поводырями. В театрально-зрелищных учреждениях, музеях должны быть оборудованы и пеленальные комнаты, где мама могла бы покормить малыша, должна быть иная инфраструктура, которая обеспечивает комфортное пребывание всей семьи на территории этого учреждения, - подчеркнула Ирада Аюпова. - Насколько мы сегодня готовы к такому вызову? Доступность, в том числе и ценовая, и контентная, и инфраструктурная, будет нашим приоритетом. При строительстве нового здания театра Камала мы тоже это учитываем.

В театр, музей и на экскурсию по городу - по единому билету

Чтобы привлечь посетителей, зрителей учреждения культуры разрабатывают новые проекты, ищут креативные подходы. Например, интересным обещает стать совместный проект Национального музея РТ и театра им. Г.Камала. Они разработали экскурсию «Тукай и театр». Она начинается в Литературном музее Г.Тукая, потом - посещение мест, связанных с именем Тукая, а завершается на смотровой площадке Камаловского театра. Все учреждения культуры, входящие в программу этого маршрута, можно будет посетить по единому билету.

Главные ожидаемые культурные события 2024 года

В 2024-м в Татарстане пройдет Всероссийский библиотечный конгресс, Всероссийская детская фольклориада, VIII международный театрально-образовательный форум «Науруз». Продолжится реализация проекта «Музейные маршруты России». Также готовится содержательная культурная программа в рамках XV международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», Игр БРИКС, II российско-китайского форума «РОСТКИ».

Куда поехать на Сабантуй?

Уже известно, где в 2024 году пройдет празднование Сабантуя.

Тюркский Сабантуй состоится в Горно-Алтайске, Южный Сабантуй - в Сочи, Каспийский Сабантуй - в Астрахани, Всероссийский сельский Сабантуй - в селе Барда Пермского края, Международный шахтерский Сабантуй - в городе Прокопьевске Кемеровской области, Федеральный Сабантуй - в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, Балтийский Сабантуй - в Калининграде, Иртышский Сабантуй - в Омске.