«Ирбис» вылетел из Кубка Харламова

«Ирбис» завершил сезон поражением в пятом матче серии первого раунда Кубка Харламова от «Кузнецких Медведей». Встреча в «Татнефть Арене» завершилась со счётом 0:2, дубль в составе команды из Кузбасса оформил Марк Гржелецкий.

По итогам регулярного чемпионата МХЛ «Ирбис» занял первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции, а «Кузнецкие Медведи» финишировали восьмыми. В истории лиги это третий случай, когда победитель конференции вылетел в первом раунде плей-офф. В 2010-м «Кузнецкие Медведи» выиграли серию у «Крыльев Советов» (3–1), в 2016-м «Сибирские Снайперы» выбили «Омских Ястребов» (3–1).

«Ирбис» – «Кузнецкие Медведи» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Гржелецкий (Пискунов, 23:16)

0:2 Гржелецкий (Пискунов, Кондюков, 59:19, ПВ)