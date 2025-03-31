Иск к экс-главе районов Казани вырос до 425 млн рублей

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Город
31 марта 2025  16:41

Прокуратура Татарстана увеличила сумму исковых требований к Сергею Миронову, бывшему руководителю Кировского и Московского районов Казани, до 425 млн рублей. По версии следствия, эти деньги он получил за аренду помещений, которые якобы не мог легально приобрести, сообщает «Татар-информ».

Суть претензий

  • Миронову и его родственникам принадлежат 63 объекта недвижимости, включая коммерческие площади, сдаваемые магазинам и аптеке.

  • Следствие считает, что их доходы не соответствуют стоимости приобретённой недвижимости.

  • В числе собственников — мать, тесть, брат жены и муж сестры Миронова, но все они отрицают нарушения.

Позиция прокуратуры

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов уточнил иск, настаивая на изъятии имущества в доход государства. Дело рассматривается как коррупционная схема с использованием служебного положения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Миронов мог контролировать арендный бизнес через подставных лиц. Если суд удовлетворит иск, это станет одним из крупнейших коррупционных дел в истории Татарстана.

Что дальше?

  • Рассмотрение иска продолжается.

  • Миронов и его родственники настаивают на своей невиновности.

  • В случае доказательства незаконного обогащения имущество может быть конфисковано.

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