 Исполком Челнов обещал помочь жителям бороться с точечной застройкой
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Исполком Челнов обещал помочь жителям бороться с точечной застройкой

Заседание суда состоится 31 января.

Республика
28 января 2022  08:30
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах жители комплекса 39/15 пожаловались мэру города Наилю Магдееву настройку двухэтажного административного здания рядом с их домом. Они предполагали, что на этом месте будет парк. После прямой линии с жителями дома встретились представители исполкома. Об этом пишет «Челнинские известия».

С представителями власти местные жители обсудили предстоящий суд, который состоится 31 января. Напомним, исполком города подал иск на отзыв разрешения на строительство объекта.

Сотрудники исполкома отмечают, что не проводить публичные слушания на тему отступов от участков и не учитывать мнение граждан – это нарушение градостроительного кодекса. Более того, участок арендовали под коммунальные услуги, а ИП этим заниматься не в праве.

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