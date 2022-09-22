Исполком Челнов изъял более 2,3 тыс. «квадратов» вдоль проспекта Чулман. Это участки между новым зданием театра «Мастеровые» и школой «Адымнар», где в сейчас находится автозаправка и автомойка, сообщает газета «Челнинские известия».

На изъятых участках строят социально значимые для города объекты. Исполком компенсирует собственнику понесенные убытки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что под строительство Вознесенского тракта власти РТ выкупят дом и участок в жилом массиве Вознесенское в Советском районе Казани. Объекты находятся в собственности у М.Р. Ахмадуллина.