Исследование: красное мясо вредит здоровью

Недавние данные указывают на то, что высокий риск заболевания диабетом 2 типа особенно заметен у людей, которые часто едят переработанное мясо, такое как колбасы и бекон, а также необработанное красное мясо, включая свинину, говядину и баранину.

Специалисты провели анализ на основе данных 31 исследования из 20 стран, были учтены различные факторы, включая возраст, пол, вес, особенности питания и образ жизни участников. Результаты работы были опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Выводы продемонстрировали, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день, что можно сопоставить с двумя ломтиками ветчины, связано с увеличением на 15% вероятности развития диабета 2 типа в течение следующих десяти лет. Также было установлено, что потребление 100 граммов необработанного красного мяса в день, что соответствует небольшому стейку, повышает риск заболевания на 10%. Существует также незначительное увеличение риска при ежедневном употреблении 100 граммов мяса птицы.

Авторы исследования рекомендуют снизить количество как переработанного, так и необработанного красного мяса в рационе. Они подчеркивают, что их работа является одним из наиболее убедительных свидетельств взаимосвязи между потреблением мяса и риском диабета 2 типа. Важно отметить, что установленные связи являются корреляциями, а не прямыми причинами, что требует дальнейших исследований.