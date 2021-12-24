Исследование: около 70% родителей России боятся скулшутинга

Агентство «ПромРейтинг» провело исследование в восьми федеральных округах страны, изучив, что россияне думают о таком явлении как скулшутинг – когда ученик или ученики нападают на сверстников в учебных заведениях. Результаты опроса опубликованы на сайте агентства.

На основе 1,6 тыс. ответов участников были сделаны следующие выводы:

– основными причинами скулшутинга многие опрошенные считают психические расстройства, воспитание и вседозволенность;

–шумиха вокруг стрелков делает их истории привлекательными и подталкивает к повторению, уверены более половины опрошенных;

– 70% участвующих в опросе убеждены, что подростки до сих пор не знают, как вести себя в случае нападения на их учебное заведение;

– Среди опрошенных родителей около 30% знают о факте травли в классе их ребенка, а примерно 70% боятся, что кто-то придет в их школу с оружием и целью убивать.

Подробнее о результатах исследования можно прочитать на сайте агентства.