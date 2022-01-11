Источник: игроки УНИКСа массово заболели омикрон-штаммом

Игроки казанского УНИКСа массово заразились омикрон-штаммом. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свободный агент».

На данный момент из основного состава игроков на тренировки приходят шесть баскетболистов, среди которых Айзея Кэнаан, Андрей Воронцевич и Артём Комолов.

Как утверждает источник, болезнь у спортсменов проходит в лёгкой форме, каких-то серьезных симптомов у игроков нет.

На данный момент ближайший матч против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ находится под вопросом. Матч должен пройти 16 января.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что УНИКС уже перенес свою третью игру в Евролиге, на этом раз с итальянским «Миланом».