 Источник: игроки УНИКСа массово заболели омикрон-штаммом
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Источник: игроки УНИКСа массово заболели омикрон-штаммом

Баскетболисты подхватили штамм коронавируса после игры с турецким «Андолу Эфес».

Спорт
11 января 2022  22:37

Игроки казанского УНИКСа массово заразились омикрон-штаммом. Об этом сообщает телеграмм-канал «Свободный агент». 

На данный момент из основного состава игроков на тренировки приходят шесть баскетболистов, среди которых Айзея Кэнаан, Андрей Воронцевич и Артём Комолов. 

Как утверждает источник, болезнь у спортсменов проходит в лёгкой форме, каких-то серьезных симптомов у игроков нет. 

На данный момент ближайший матч против «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ находится под вопросом. Матч должен пройти 16 января. 

Напомним, что сегодня стало известно о том, что УНИКС уже перенес свою третью игру в Евролиге, на этом раз с итальянским «Миланом». 

 

Новости
Источник: игроки УНИКСа массово заболели омикрон-штаммом
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