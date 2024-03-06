Исторический центр Елабуги стал комфортнее для туристов и горожан

В минувшую субботу, 2 марта, Елабугу посетил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Глава ведомства оценил результаты реализации проекта туристического кода исторической части города.

В рамках поездки Сергей Иванов посетил Спасский собор, Дом-музей И.И.Шишкина, Галерею редких коллекций, музей-театр «Трактир», музей истории города и другие объекты.

- Проект по обустройству туристического кода центра городов был придуман Ростуризмом, - объяснил он. - Мера вошла в перечень мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. В нашей стране очень много красивых мест, которые пока находятся в таком состоянии, что туристам вечером темно, туалетов нет, навигации нормальной нет, брендбука как такового нет. Была придумана такая история: туристическим городам, в которых уже сейчас существует большой поток туристов, помочь создать красивую комфортную законченную среду для пребывающих гостей. Был объявлен федеральный конкурс. Елабуга вошла в число победителей. Но конкуренция была очень высокая.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года Елабугу посетили 1,08 млн туристов - на 48 тысяч больше, чем годом ранее.

Проект туристического кода предназначен для привлечения дополнительного туристического потока. Для этого создается новая туристическая инфраструктура и обновляется существующая. Так, архитектурная подсветка была установлена на 68 объектах культурного наследия и памятниках монументального искусства, на 191 здании появились стилизованные адресные аншлаги. Над Шишкинскими прудами оборудованы две смотровые площадки с биноклями. Елабугу украсил арт-объект «Фонарщик», отсылающий к тому факту, что город одним из первых в Российской империи обзавелся газовым освещением улиц. Появился здесь и памятник Ивану Васильевичу Шишкину - отцу известного русского художника, который на собственные средства организовал водоснабжение Елабуги. На основных туристических маршрутах были установлены дополнительные общественные туалеты и урны, также улучшена информационная инфраструктура.

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко выразила надежду, что проведенные работы будут высоко оценены гостями города, ведь от них периодически поступали жалобы на отсутствие туалетов и комфортного освещения.

Впрочем, туристическая инфраструктура города нуждается в дальнейшем развитии. Гульзада Руденко отметила, что уже сейчас во время проведения заметных мероприятий, таких как музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», в гостиницах не хватает свободных номеров.

Мэр Елабуги Рустем Нуриев в свою очередь поделился планами на будущее. На муниципальные средства планируется благоустроить еще один исторический объект - пожарную каланчу на улице Московской.

Сергей Иванов рассказал, что опыт Елабуги планируется применять в других городах республики.

- В Татарстане много красивых городов, - подчеркнул глава Госкомитета РТ по туризму. - Большой потенциал у города Чистополя - там должна все-таки пройти работа по реставрации и реконструкции исторического центра. У нас есть прекрасный туристический центр в городе Тетюши. Нужно обустраивать городскую среду, в первую очередь для туристов.