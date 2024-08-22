Историк из Казани поделился интересной информацией о российском триколоре

Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации, который был официально установлен в 1994 году. В этом году праздник отмечает свое 30-летие.

Заведующий кафедрой отечественной истории и архивоведения Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Александр Литвин рассказал об истории создания российского триколора.

По словам историка, современный флаг России – это прямоугольное полотнище с тремя равновеликими горизонтальными полосами: белой, синей и красной.

Литвин отметил, что нынешнее появление триколора является третьим по счету.

Первое появление бело-сине-красного флага датируется 1705 годом, когда по указу Петра I он был утвержден для торговых судов.

В XIX веке флаг стал использоваться как символ «народного» флага, но в период революции 1917 года его популярность снизилась, уступив место красному флагу.

В 1989 году, в знак памяти о Февральской революции, триколор снова появился на митингах в Москве и Ленинграде.

В 1991 году он был официально признан Национальным флагом Российской Федерации и был поднят над Кремлем.

В 1994 году, в честь восстановления исторического флага, 22 августа было объявлено Днем Государственного флага России.

Сегодня российский триколор можно увидеть над зданиями государственных органов, общественных организаций, предприятий и организаций, а также на жилых домах в дни государственных праздников.