IT-сфера лидирует по росту вакансий в Татарстане

Рынок труда в Татарстане активно меняется перед началом осени. Лидером по приросту новых вакансий стала IT-сфера, где количество предложений о работе выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

Высокий спрос на специалистов наблюдается также в юриспруденции, туризме, розничной торговле, финансах и сфере обслуживания. Прирост вакансий в этих областях составляет от 14% до 21%.

Спад вакансий отмечен в таких сферах, как страхование, фитнес, СМИ, добыча сырья, медицина, безопасность и сельское хозяйство.

Интересно, что компании Татарстана стали лояльнее относиться к соискателям без опыта работы. За последний месяц было размещено более 14 тысяч вакансий, не требующих опыта, что на 18% больше, чем годом ранее. Зарплатные предложения для таких кандидатов также выросли на 10,4 тысячи рублей, составив в среднем 55,4 тысячи рублей.

По словам Альбины Султановой, директора hh.ru ПФО, многие компании готовы брать на работу перспективных кандидатов без опыта и обучать их внутри компании.