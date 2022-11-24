 Итоговый форум добровольчества Татарстана собрал 150 волонтеров из 45 районов РТ
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Итоговый форум добровольчества Татарстана собрал 150 волонтеров из 45 районов РТ

Участники посетили сессии и тренинги.

Республика
24 ноября 2022  19:55
Автор:
Карина Кострулева

Недавно в Казани завершился итоговый форум добровольчества Татарстана. В нем приняли участие 150 волонтеров из 45 районов РТ. Участники посетили сессии и тренинги. Также волонтеры подвели предварительные итоги года. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минмолодежи региона. 

«Самое главное во всем, что вы делаете как волонтеры и как организаторы волонтерской деятельности, – люди. Создавайте то сообщество, в котором вам будет комфортно, которое будет развивать и вас, и окружащих, и страну», – обратилась к участникам замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанские активисты приняли участие в организации молодежного форума в Луганской Народной Республике. 

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