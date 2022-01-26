 Иванов: Отели Татарстана в 2021 году ощутили острую нехватку кадров
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Иванов: Отели Татарстана в 2021 году ощутили острую нехватку кадров

Прошлый год показал стабильное восстановление сферы туризма в республике.

Республика
26 января 2022  16:47
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане 2021 год показал острую нехватку кадров в гостиницах и отелях, особенно на уровне линейного персонала. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на коллегии ведомства.

«Руководителям гостиниц приходилось самим работать на стойке ресепшн, принимать бронирования и помогать в работе ресторанов», – отметил Сергей Иванов.

Он отметил, что сейчас перед Госкомитетом совместно с Министерством образования республики стоит задача найти решение для этого острого вопроса. Ведь по итогам 2021 года Татарстан показал устойчивый рост туристического потока.

Он почти восстановился в Казанском Кремле, Великом Болгаре и Чистополе. Наибольший прирост посетителей в прошлом году относительно допандемийного 2019 года продемонстрировали Елабуга, Тетюши и остров-град Свияжск.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за 2021 год отметили резкий рост числа индивидуальных туристов. Их доля составила более 80% от общего числа путешественников, посетивших республику.

 

 

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