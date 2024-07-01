Июль в Татарстане начнется с удушающей жары

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Республика
1 июля 2024  08:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Второй месяц лета в Татарстане начнется с жары. Температура воздуха поднимется до +34 градусов. Такой прогноз обещают в управлении по гидрометеорологии и мониторингу РТ.

Понедельник, 1 июля, в республике начнется с кратковременных грозовых дождей и сильного северо-западного ветра до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +26…+31 градуса.

Во вторник, 2 июля, осадки прекратятся, ветер утихнет до 3-8 м/с, а температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов.

По предварительному прогнозу, в среду, 3 июля, осадков не предвидится, в Татарстане установится жаркая погода с температурой до +29…+34 градусов.

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