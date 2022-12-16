 Из Челнов в Лисичанск отправили фуру с 20 тоннами гумпомощи
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Из Челнов в Лисичанск отправили фуру с 20 тоннами гумпомощи

Для мобилизованных собрали инструменты, два автомобиля, а для жителей — теплые вещи и продукты.

Республика
16 декабря 2022  18:23
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня из Челнов отправили фуру с 20 тоннами «гуманитарки» для жителей Лисичанска и мобилизованных татарстанцев. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

Сбор был организован по инициативе депутата Госдумы РФ Амира Хамитова. Для мобилизованных собрали инструменты, два автомобиля, а для жителей — теплые вещи и продукты. Добавим, что жителям Лисичанска также отправили новогодние сладкие подарки весом в 300 килограмм.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин посетил танковый полигон, где проходят подготовку мобилизованные. Метшин обсудил условия размещения, передал технику. Также мэр привез 6 квадрокоптеров, 9 тепловизоров, 10 генераторов, 12 планшетов и 45 раций с допаккумуляторами к ним.

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