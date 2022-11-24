 Из Казани в Дагестан запустили зимние рейсы
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Из Казани в Дагестан запустили зимние рейсы

Рейсы из столицы региона в Махачкалу будут выполняться регулярно.

Город
24 ноября 2022  17:09
Автор:
Карина Кострулева

Авиакомпания Nordwind запустила зимние прямые рейсы из Казани в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы из столицы РТ — Махачкала будут выполняться регулярно. Вылет из Казани запланирован по четвергам в 13:10, а прилет в 16:05. А по воскресеньям самолет из столицы РТ будет вылетать в 13:25, а прибывать в Дагестан в 16:05.

Вылет из Махачкалы будет совершаться по четвергам в 17:05, прилет в столицу РТ в 19:55. А по воскресеньям самолет в 17:05, а прилет в восемь вечера.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что аэропорт «Бегишево», расположенный в Нижнекамске, возобновил рейсы в Египет. Первый полет в Шарм-эль-Шейх планируют запустить 18 декабря. Частота полетов — раз в десять.

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