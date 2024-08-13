Из Казани в Китай впервые отправили масштабную партию пшеницы в контейнерах

news_top_970_100
Россия/Мир
13 августа 2024  17:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский регион ГЖД отправил в Китай рекордную партию пшеницы — 76 контейнеров общим весом 1,9 тысяч тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, груз проследует по железной дороге до станции Находка, откуда его отправят в КНР. 

Уникальность этой отправки в том, что впервые для транспортировки зерна использовались не вагоны-зерновозы, а контейнеры с лайнер-бэгами — специальными мягкими контейнерами для сыпучих грузов. Ожидается, что технология позволит оптимизировать логистику и сократить время доставки грузов. В целом, это первая столь масштабная партия пшеницы, отправленная на экспорт из Татарстана.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в этом году откроют еще одну платную трассу
«Метроэлектротранс» рассказал казанцам, как ездить в транспорте с собаками
В Казани водитель BMW получил 5 суток ареста за громкий выхлоп
Из Казани в Китай впервые отправили масштабную партию пшеницы в контейнерах
Юбилейный «Ночной велофест» в Казани объединит спорт, музыку и свадебную церемонию
Юбилейный «Ночной велофест» в Казани объединит спорт, музыку и свадебную церемонию
В Менделеевском районе появятся SPA-центр, новая АЗС и расширенное производство
Движение на М-7 в Татарстане будет ограничено ночью 14 августа
Пожароопасный сезон в лесах Татарстана закроют не раньше октября