Из Казани в Китай впервые отправили масштабную партию пшеницы в контейнерах

Казанский регион ГЖД отправил в Китай рекордную партию пшеницы — 76 контейнеров общим весом 1,9 тысяч тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, груз проследует по железной дороге до станции Находка, откуда его отправят в КНР.

Уникальность этой отправки в том, что впервые для транспортировки зерна использовались не вагоны-зерновозы, а контейнеры с лайнер-бэгами — специальными мягкими контейнерами для сыпучих грузов. Ожидается, что технология позволит оптимизировать логистику и сократить время доставки грузов. В целом, это первая столь масштабная партия пшеницы, отправленная на экспорт из Татарстана.