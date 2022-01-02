 Сегодня открылось авиасообщение между Казанью и Курском
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Сегодня открылось авиасообщение между Казанью и Курском

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю.

Полезное
2 января 2022  15:21
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня стартовало регулярное авиасообщение между Казанью и Курском. Об этом сообщает ГТРК «Курск».

Сегодня в 12:15 в Курск прибыл первый рейс из столицы Татарстана. Обратный вылет запланирован на 18:10. Пассажиров доставляли 50-местные самолеты.

Авиарейсы между Курском и Казанью запланированы два раза в неделю — в среду и воскресенье. Вылет из Курска в 18:10, из столицы РТ — в 10:30. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с января 2022 года из Казани запустят авиарейсы в Магнитогорск. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю.

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