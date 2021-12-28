 С января 2022 года из Казани запустят авиарейсы в Магнитогорск
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С января 2022 года из Казани запустят авиарейсы в Магнитогорск

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю.

Город
28 декабря 2021  16:15
Автор:
Эдуард Салихов

С 3 января 2022 года из Казани можно будет перелетом попасть в Магнитогорск. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и средам на самолетах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО». 

Вылет из Казани запланирован в 04:50, прибытие в аэропорт Магнитогорска — в 08:15. Обратный вылет из Магнитогорска в 09:10, прибытие в аэропорт Казани — в 08:25. Отметим, что время для всех аэропортов указано местное.

Стоимость билетов в одну сторону составит 4,3 тыс. рублей. Время в пути составит более одного часа. Дополнительную информацию можно узнать на сайте авиакомпании. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в январе 2022 года запустят авиарейсы из Казани в Элисту. Полет будет длиться два часа.

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