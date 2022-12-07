 Из Казани в Лисичанск отправили еще почти 100 тонн гуманитарного груза
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Из Казани в Лисичанск отправили еще почти 100 тонн гуманитарного груза

В сборе участвовали более 250 предпринимателей и организаций, а также более 1100 неравнодушных казанцев.

Республика
7 декабря 2022  13:59
Автор:
Ольга Ильина

Из столицы Татарстана в Лисичанск, ЛНР, отправили новую партию гуманитарного груза – стройматериалы для восстановления города, нескоропортящиеся продукты, детское питание, теплую одежду, инструменты и генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Всего колонна состоит из пяти фур. Грузовики доставят 18 тонн продовольствия и 80 тонн непродовольственных товаров, включая медикаменты, которых закупили на сумму в 1 млн рублей. В сборе гуманитарного груза участвовали более 250 предпринимателей и организаций, а также более 1100 неравнодушных казанцев.

Ранее «КВ» сообщали, что очередная гуманитарная миссия от движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправилась накануне, 6 декабря, к жителям Лисичанска, в Луганскую народную республику. В составе – семь грузовиков строительных материалов, теплых вещей, тепловых пушек, генераторов, продуктов питания и многое другое. Всего почти 140 тонн груза.

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