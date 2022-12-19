 Из Казани в следующем году запустят авиарейс в Киров
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Из Казани в следующем году запустят авиарейс в Киров

Перспективы сотрудничества обсудили главы Татарстана и Кировской области на встрече, которая прошла недавно.

Город
19 декабря 2022  13:18
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 19 декабря, в правительстве Кировской области губернатор Александр Соколов подвел итоги встречи с руководством Татарстана, которая прошла 16 декабря.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономических отношениях и в гуманитарной сфере – культуре, образовании и социальном развитии.

Также обсуждался вопрос запуска авиарейса «Казань – Киров». Самолеты в столицу Татарстана и обратно могут начать летать уже со следующего года.

Ранее «КВ» сообщали, что авиакомпания Nordwind запустила зимние прямые рейсы из Казани в Дагестан. Рейсы из столицы РТ – Махачкала будут выполняться регулярно. Вылет из Казани запланирован по четвергам в 13:10, а прилет в 16:05. А по воскресеньям самолет из столицы РТ будет вылетать в 13:25, а прибывать в Дагестан в 16:05.

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