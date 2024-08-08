Из Казани в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Гуманитарный груз собран общественной организацией «Помощь СВОим Татарстан» при Благотворительном фонде имени Героя России Дамира Исламова. Как рассказал руководитель группы Фоат Галимуллин, посылки собирались по конкретным заявкам наших бойцов – это матрасы, бронежилеты, предметы личной гигиены, личные посылки и многое другое. Республиканское движение «Ярдэм янэшэ. Помощь рядом!» предоставило шприцы, антибиотики, другие медикаменты, необходимые в зоне военных действий. С особыми чувствами на передовой ждут писем от детей.

- Вооруженные силы обеспечивают бойцов полной мере, но мы собираем гуманитарную помощь, чтобы облегчить жизнь нашим бойцам, сделать ее проще, комфортнее. – рассказал Герой Российской Федерации Расим Баксиков, который принял активное участие в погрузке гуманитарной помощи.