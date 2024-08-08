Из Казани в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи

В Казани собрана гуманитарная помощь участникам СВО, которые были призваны из Татарстана (полк 1234).

news_top_970_100
Республика
8 августа 2024  21:13
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Гуманитарный груз собран общественной организацией «Помощь СВОим Татарстан» при Благотворительном фонде имени Героя России Дамира Исламова. Как рассказал руководитель группы Фоат Галимуллин, посылки собирались по конкретным заявкам наших бойцов – это матрасы, бронежилеты, предметы личной гигиены, личные посылки и многое другое. Республиканское движение «Ярдэм янэшэ. Помощь рядом!» предоставило шприцы, антибиотики, другие медикаменты, необходимые в зоне военных действий. С особыми чувствами на передовой ждут писем от детей.

- Вооруженные силы обеспечивают бойцов полной мере, но мы собираем гуманитарную помощь, чтобы облегчить жизнь нашим бойцам, сделать ее проще, комфортнее. – рассказал Герой Российской Федерации Расим Баксиков, который принял активное участие в погрузке гуманитарной помощи.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Из Казани в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи
Наталья Львова из Нурлата стала победительницей конкурса «Автоледи» в Татарстане
Велосипедист попал в больницу после столкновения с Hyundai в центре Казани
В Татарстане с участием автобусов произошло 48 ДТП за 2024 год
Выходные в Татарстане будут дождливыми и прохладными
Бойцы из батальона «Батыр» проходят подготовку в Самарской области
Пострадавшим в пожаре на улице Тэцовская в Казани стал младенец
Мэрия Казани уходит с YouTube на российские платформы