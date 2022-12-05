Из Казани возобновили перелеты в Арабские Эмираты

Сегодня, 5 декабря, авиакомпания Air Arabia возобновила перелеты из Казани в Шарджу, Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы будут выполняться два раза в неделю самолетом Airbus A320, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Казань».

Из Казани пассажиры могут вылететь по четвергам и воскресеньям в 00:05, прибытие же ожидается в 6:05. Из Шарджи вылеты запланированы по средам и субботам в 19:00, а в столицу Татарстана самолет прибудет в 23:00.

Перелет будет длиться пять часов, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «КВ» сообщали, что авиакомпания Nordwind запустила зимние прямые рейсы из Казани в Дагестан. Рейсы из столицы РТ – Махачкала будут выполняться регулярно. Вылет из Казани запланирован по четвергам в 13:10, а прилет в 16:05. А по воскресеньям самолет из столицы РТ будет вылетать в 13:25, а прибывать в Дагестан в 16:05.