Из казанских школ и детсадов эвакуировали детей из-за сообщений о взрывных устройствах

В школах и детских садах Казани эвакуировали детей из-за сообщений о взрывных устройствах. Об этом «КВ» стало известно из собственных источников.

По данным источника, звонки о заминированных учебных заведениях поступают не только в Республике Татарстан, но и во многих городах России. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в учебных заведениях.

Ранее «КВ» писали, что в Казани эвакуировали школу № 39 из-за плановых учений. Как нам стало известно от одной из родительниц, сегодня учеников и персонал этой школы также выводили на улицу, кроме младших классов. Их перевели в дополнительное здание школы, где обычно у детей проходит «продленка» и передавали родителям лично в руки.